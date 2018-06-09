Президент России подписал закон, разработанный в Башкирии

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации», который был разработан в Курултае, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Закон был принят в окончательном третьем чтении 17 мая, а одобрен 30 мая. По новому закону сокращен срок выбора собственниками жилья способа управления многоквартирным домом.