Путин направил главе Башкирии важную телеграмму

Путин направил главе Башкирии важную телеграмму
Путин направил главе Башкирии важную телеграмму
Вчера, 10:03ПолитикаФото: 1MI
Владимир Путин поздравил главу республики и жителей Башкирии с 9 мая.

Путин направил главе Башкирии Радию Хабирову телеграмму, в которой поздравил его и жителей респблики с Днем Победы.

Президент отметил, что праздник является священным и важным для каждого россиянина.

— Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они вставали на пути врага, с честью прошли через все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества, — сообщил Владимир Путин.

Ранее мы писали о том, что ветеранов из села Камышлы могут не поздравить со священным праздником из-за отсутствия денег. В социальных сетях Радия Хабирова появился комментарий о том, что пожилым людям в этом году вручили только «какие-то открытки».

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