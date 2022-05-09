Как найти информацию о родственниках, погибших в великую отечественную войну

Как найти информацию о родственниках, погибших в великую отечественную войну
Как найти информацию о родственниках, погибших в великую отечественную войну
Вчера, 13:39ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Погибшего героя великой отечественной войны можно по сохранившимся документам, личным данным и даже по фотографии. Рассказываем, как это сделать.

В России ежегодно пополняются данные о погибших в годы Великой Отечественной войны — со временем появляется все больше новых сведений и утерянных документов. В настоящее время сведения о погибших на войне найти с помощью специальных сервисов, которые находятся в открытом доступе.

Первым делом — подготовьте информацию о том человеке, которого хотите найти

Необходимо узнать ФИО, возраст, дату и место рождения, место и дата призыва в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, фамилии и имена родственников, фотография погибшего, военный билет, извещения и так далее.

Если же вам практически ничего не известно о родственнике, необходимо запросить информацию в госархивах, ЗАГСе, военкоматах или в пенсионном фонде. При этом необходимо иметь документы, подтверждающее родство.

Найти родственника, если сохранилась фотография

Инструкция о том, как найти родственника по фотографии опубликована на сайте «Бессмертного полка». Лучше всего, если снимок сохранился в хорошем качестве, а фотография при этом была портретная или просто анфас.

Если есть сведения о полученных наградах

В этом поможет интернет-ресурс «Подвиг народа». Здесь можно найти точную информацию о присвоенных званиях и наградах, а также можно узнать боевую историю родственника в разделе «География войны».

Если сохранились какие-либо документы

Еще более точная информация есть на сайте «Память народа». Здесь хранятся данные госпиталей, книг памяти, военкоматов, списков захоронений и остальные документы.

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