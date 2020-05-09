12 мая станут известны следующие шаги по смягчению режима «самоизоляция»

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на оперативном совещании в правительстве республики, сообщил, что 12 мая будут приняты следующие шаги по смягчению режима «самоизоляции». Пока достоверно неизвестно, какое решение примет руководитель региона, но предполагается, что это будет шаг к «дальнейшему открытию экономики». Вероятно, количество предприятий, получивших разрешение на продолжение деятельности, увелится в разы. Кроме того, население республики ожидает, что детские площадки и парки станут доступными.