12 мая станут известны следующие шаги по смягчению режима «самоизоляция»
Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на оперативном совещании в правительстве республики, сообщил, что 12 мая будут приняты следующие шаги по смягчению режима «самоизоляции». Пока достоверно неизвестно, какое решение примет руководитель региона, но предполагается, что это будет шаг к «дальнейшему открытию экономики». Вероятно, количество предприятий, получивших разрешение на продолжение деятельности, увелится в разы. Кроме того, население республики ожидает, что детские площадки и парки станут доступными.
По словам Радия Хабирова, все решения будут объявлены утром 12 мая. Пока он предлагает муниципалитетам внести собственные предложения по дальнейшему открытию экономики и по самому режиму.
Напомним, президент страны Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. После этого главам субъектов России самим предстоит выработать дальнейший план действий.