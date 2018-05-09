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Главой города Бирск в Башкирии стал Олег Осинцев
Сюжеты:
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2018 05 08 19 37 02 jpg crop1525790284 ejw 925

Главой города Бирск в Башкирии стал Олег Осинцев

Сегодня, 11:51ПолитикаЗиля Аскерова
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