Главой города Бирск в Башкирии стал Олег Осинцев

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В Бирске поменяли главу города. Новым градоначальником стал Олег Осинцев.
Об этом сообщается в официальном сайте городского поселения.
Олег Осинцев пришел на нынешний пост путем голосования вовремя 14-ого внеочередного заседания Совета городского поселения 5-го созыва. Кроме него, на это место претендовали еще два человека.
Олег Осинцев ранее занимал пост директора управления благоустройства.
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