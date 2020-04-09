Депутаты Башкирии дадут разрешение на митинги около зданий органов власти

Председатель Курултая Константин Толкачев назвал запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в радиусе 50 метров от входа в здания органов государственной власти, местного самоуправления и госучреждений неконституционным.

По его словам, также из закона планируют исключить запрет на митинги, шествия и демонстрации на территориях дачных объединений граждан.