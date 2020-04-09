Депутаты Башкирии дадут разрешение на митинги около зданий органов власти
9 апреля, 11:27ПолитикаАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Депутаты Курултая РБ намерены снять ряд ограничений в отношении мест проведения митингов.
Председатель Курултая Константин Толкачев назвал запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в радиусе 50 метров от входа в здания органов государственной власти, местного самоуправления и госучреждений неконституционным.
По его словам, также из закона планируют исключить запрет на митинги, шествия и демонстрации на территориях дачных объединений граждан.
Чтобы внести изменения, была создана рабочая группа, куда вошли депутаты, представители органов власти, члены СПЧ при главе Башкирии, общественные деятели.
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