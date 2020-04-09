«АвтоВАЗ» продолжит работу в период самоизоляции

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Российский концерн «АвтоВАЗ» с 13 апреля будет продолжать полноценную деятельность даже в период, который в стране объявлен нерабочим из-за угрозы быстрого распространения коронавируса.
Об этом стало известно 9 апреля, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что первой начнет работу линия по производству автомобилей на платформе B0. Завод продолжит выпуск с начала следующей недели
Частично предприятие заработало с 6 апреля. Продолжали свою деятельность подразделения по разработке новых проектов, а также те, которые связаны с отчётностью, безопасностью и охраной труда.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей