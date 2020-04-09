«АвтоВАЗ» продолжит работу в период самоизоляции

Отмечается, что первой начнет работу линия по производству автомобилей на платформе B0. Завод продолжит выпуск с начала следующей недели

Частично предприятие заработало с 6 апреля. Продолжали свою деятельность подразделения по разработке новых проектов, а также те, которые связаны с отчётностью, безопасностью и охраной труда.