Путин: ВС и Совет судей оперативно установили порядок работы судов в период пандемии

В ходе совещания судей в среду, 9 февраля, российский президент Владимир Путин отметил, что президиумы Верховного суда (ВС) РФ и Совета судей оперативно установили порядок работы судов во время пандемии коронавируса, сделав особый акцент на защите социальных прав медицинских работников и дистанционщиков.

Как сообщает newizv.ru, совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России проводилось в формате веб-конференции. На мероприятии обсуждались планы на 2022 год, в том числе обобщение судебной практики по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев подчеркнул, что готовятся разъяснения, которые касаются рассмотрения жалоб россиян на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела по заявлениям о применении недозволенных методов расследования. Лебедев указал, что сейчас Верховный суд работает над тем, чтобы гуманизировать уголовное производство об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств. До настоящего времени уголовное дело такого толка невозможно было закрыть даже в случае примирения сторон, когда заявитель хочет отозвать свое заявление. Кроме того, Лебедев напомнил, что ВС запрещает помещать задержанных в следственный изолятор только на основании тяжести обвинений. Суды также не могут препятствовать тому, чтобы граждане были освобождены от наказания по болезни, даже если администрация колонии предъявила отрицательную характеристику. На заседании также поднимались вопросы об административных делах. В частности, Верховный суд выступил с предложением расширить полномочия арбитражных управляющих для упрощения процесса банкротства. При этом председатель ВС заявил о необходимости наделения их полномочиями по установлению требований кредиторов и их обоснованности. В таком случае кредиторы получат право отстаивать свои интересы в суде при возникновении разногласий с арбитражным управляющим. Помимо этого, запланирована разработка электронной системы, в которую будут заноситься требования кредиторов. По заявлению Лебедева, в прошлом году только 9% бизнесменов, которые были осуждены за экономические преступления, оказались в тюрьме. Всего было разобрано 5,5 тысячи дел в отношении 6 тысяч предпринимателей.

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