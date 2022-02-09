Эксперт прокомментировал стремление США пересмотреть Минские соглашения

Эксперт отметил, что Киев, вероятно, не желает следовать Минским соглашения в том виде, в каком они представлены на данный момент, но и не хочет напрямую объявить об этом. И именно потому, по его словам, власти США стремятся трансформировать Минские соглашения таким образом, чтобы убрать из них пункты, которые сложно выполнить Киеву, пишет RT.