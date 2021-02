На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы глава города Сергей Греков рассказал о назначениях.

Руководителем управления наружной рекламы и информации стал Артур Низамов. Сергей Греков отметил, что он опытный человек и ранее работать в администрации главы республики и корпорации развития. Второй кадровой перестановкой стало назначение на должность директора уфимского Центра детского и диетического питания Владимира Смирнова. Ранее он работал в данном учреждении заместителем. Градоначальник также отметил его опыт в сфере организации работы системы школьного и дошкольного питания.

