Погода в Башкирии на выходные: похолодает до -30

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Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.
Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.
Сегодня, 9 февраля, осадков не ожидается. Температура воздуха днем -3,-8°, по юго-востоку до -13°.
В субботу, 10 февраля, температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -23,-28°, днем -4,-9°, местами до -14°. Местами пройдет небольшой снег.
В воскресенье, 11 февраля, местами небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснениях -25,-30°, днем -6,-11°.
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