Грудинин прокомментировал недопуск журналиста на пресс-конференцию в Уфе
Сегодня, 17:15ПолитикаКонстантин Климов
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Кандидат в президенты заявил, что у него нет агрессии к журналистам.
Кандидат в президенты России Павел Грудинин, встречаясь с журналистами в ходе поездки в Нижний Новгород, ответил на вопрос о недопуске корреспондента на пресс-конференцию в Уфе.
- Я очень люблю журналистов. <…> У нас нет никакой агрессии в отношении журналистов. Есть определенная заряженность журналистов на скандал. Мы ищем пути выхода из кризиса, в который попала наша страна, - сказал Грудинин, отвечая на вопрос журналистов об инциденте в Уфе, - Я не знаю про случай в Уфе вообще ничего.
Напомним, 31 января помощники кандидата не допустили на пресс-конференцию аккредитованного ранее представителя газеты «За суверенитет России» Марка Сагадатова. По словам самого журналиста, его силой вывела служба безопасности.
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