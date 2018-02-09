Грудинин прокомментировал недопуск журналиста на пресс-конференцию в Уфе

Кандидат в президенты России Павел Грудинин, встречаясь с журналистами в ходе поездки в Нижний Новгород, ответил на вопрос о недопуске корреспондента на пресс-конференцию в Уфе.

- Я очень люблю журналистов. <…> У нас нет никакой агрессии в отношении журналистов. Есть определенная заряженность журналистов на скандал. Мы ищем пути выхода из кризиса, в который попала наша страна, - сказал Грудинин, отвечая на вопрос журналистов об инциденте в Уфе, - Я не знаю про случай в Уфе вообще ничего.