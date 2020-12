Главой управления транспорта и связи мэрии Уфы назначен Аскат Хайруллин

Сегодня, 8 декабря, на оперативном совещании в мэрии города исполняющий обязанности руководителя администрации Рустем Газизов объявил о кадровых перестановках.

На должность руководителя Управления транспорта и связи был назначен вице-мэр Аскат Хайруллин, который ранее отвечал за строительный блок городской мэрии. Кадровые перестановки произошли из-за того, экс-руководитель Управления транспорта и связи Ильдар Юланов перешел на другое место работы. Известно, что Аскат Хайруллин ранее работал гендиректором «Башкортостаннефтезаводстроя». В мэрию города его перевел Ульфат Мустафин в конце 2018 года. Нынешний чиновник родом из Белебея, имеет диплом УГНТУ и Башкирской академии госслужбы и управления при президенте РБ.

