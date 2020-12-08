Главой управления транспорта и связи мэрии Уфы назначен Аскат Хайруллин

На должность руководителя Управления транспорта и связи был назначен вице-мэр Аскат Хайруллин, который ранее отвечал за строительный блок городской мэрии. Кадровые перестановки произошли из-за того, экс-руководитель Управления транспорта и связи Ильдар Юланов перешел на другое место работы.