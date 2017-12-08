Трагедия со «скорой» в Уфе: пьяный сосед не пустил врачей к умирающему
Сегодня, 10:14ПолитикаТатьяна Майорова
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Пациент скончался, пока пьяный дебошир в подъезде скандалил с медиками.
Смерть человека стала итогом безобразной выходки пьяного мужчины, устроившего вчера, 7 декабря, разборку в подъезде с бригадой «скорой помощи», прибывшей по срочному вызову.
По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.
ЧП произошло в Кировском районе Уфы.
- Следователи должны установить все причины и обстоятельства смерти мужчины и дать им правовую оценку, - сообщили в Следственном комитете.
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