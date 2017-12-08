Трагедия со «скорой» в Уфе: пьяный сосед не пустил врачей к умирающему

Пациент скончался, пока пьяный дебошир в подъезде скандалил с медиками.

Смерть человека стала итогом безобразной выходки пьяного мужчины, устроившего вчера, 7 декабря, разборку в подъезде с бригадой «скорой помощи», прибывшей по срочному вызову.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

ЧП произошло в Кировском районе Уфы.