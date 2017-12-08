Почему закрылся банк: вернуть свой вклад несложно

За прошедшие месяцы в российских средствах массовой информации увеличилось число тем, посвященных банкам, которых лишают лицензий. Так почему же банки закрываются и что делать их вкладчикам?

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Сайт finoteka.ru обнародовал случай, произошедший с Олегом, который попал в похожую ситуацию. Молодой человек открыл счет в одном из банков и положил на него крупную сумму денег. Вскоре банк неожиданно закрылся. Позже выяснилось, что финансовое учреждение, в котором Олег хранил свои сбережения, вело рискованную политику. В какой-то момент банк просто не смог расплатиться с кредиторами. В итоге было принято решение о его ликвидации. Олег испугался, что лишится своих средств, которые хранились на счете закрывшегося финансового учреждения.

Через некоторое время молодой человек узнал, что его страхи были напрасными. По закону, в случае если банк, где хранятся личные средства физических лиц, ликвидируется, те могут получить компенсацию. В России банки, имеющие право открывать у себя вклады населения, должны входить в систему обязательного страхования вкладов. При наступлении страхового случая, например ликвидации банка, страховая выплата возместит средства его клиентов. В то же время размер выплаты одному вкладчику не может превышать 1,4 миллиона рублей.