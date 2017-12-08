Хамитов издал указ о создании Госкомитета по внешнеэкономическим связям

Ему переданы функции администрации и управления делами главы региона и минэкономразвития РБ.

Указом Рустэма Хамитова образован Государственный комитет Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям. Документом установлено, что Госкомитет является республиканским органом исполнительной власти в сфере международного и межрегионального сотрудничества. Председателем комитета стал Руслан Мирсаяпов.

Напомним, впервые о создании комитета Хамитов заявил на встрече с иностранными журналистами 11 ноября.

- В ближайшее время мы будем создавать Государственный комитет по внешнеэкономическим связям, потому что видим, что только силами министерства экономического развития, министерства промышленности и инновационной политики уже не удаётся удерживать в поле зрения всё многообразие международных экономических отношений, - заявил тогда глава региона.

Справка:

Мирсаяпов Руслан Загитович родился 22 ноября 1977 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Английский язык», Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление».

Трудовую деятельность начал в 1998 году в Министерстве внешних связей и торговли Республики Башкортостан, где работал ведущим специалистом отдела протокола и переводов, отдела международного сотрудничества.

В 1999–2005 годах – ведущий специалист, главный специалист отдела внешних экономических связей, и.о. начальника, начальник управления внешних экономических связей, начальник отдела внешних экономических связей управления экономики администрации г. Уфы.

В 2006–2010 годах – начальник отдела внешних экономических связей управления экономики Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В 2010 году – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям.

В 2010–2013 годах – начальник Управления внешних и межрегиональных связей Администрации Президента Республики Башкортостан.

В 2013–2014 годах – директор АНО «Офис-группа поддержки проектов по созданию условий для проведения мероприятий ШОС и БРИКС в г. Уфе в 2015 году».

В 2014–2017 годах – министр Республики Башкортостан.