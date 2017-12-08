Бабич посочувствовал главе Башкирии из-за сложного наследства с языками

Полпред президента России Михаил Бабич в Уфе познакомился с изучением родных языков.

Вчера, 7 декабря, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, побывавший в Башкирии с рабочим визитом, приезжал в уфимскую гимназию №16. Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, на примере этого учебного заведения высокому гостю показали принцип преподавания родных и государственных и родных языков в Башкирии.

Осмотрев кабинеты русского, башкирского и английского языков и ознакомившись с учебными планами, Михаил Бабич и Рустэм Хамитов пообщались с учителями, школьниками и их родителями.

- Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, - отметил Михаил Бабич. - По теме, которая нас всех волновала в последнее время, была проведена большая совместная работа с руководителями регионов, с Министерством образования и науки Российской Федерации, с Рособрнадзором, с Генеральной прокуратурой и, конечно же, с родителями, потому что они в основном были инициаторами этих массовых обращений в адрес главы государства, контрольно-надзорных органов по ситуации, связанной с изучением государственных и родных языков народов России.

Михаил Бабич напомнил детали поручения президента России.

- Основной посыл состоит в том, что единственным государственным языком Российской Федерации является русский язык, и как единственный государственный язык он должен изучаться в обязательном порядке в тех объёмах, которые установлены Министерством образования и науки России и федеральными государственными образовательными стандартам, - уточнил полпред. - Вторая задача – обеспечить добровольное изучение родных языков народов России и государственных языков республик. И, конечно, создать для детей и родителей, которые этого хотят, все необходимые условия, чтобы эти языки действительно можно было изучить, получить по ним полноценные знания.

При этом Михаил Бабич констатировал, что многие годы проблемы изучения языка необоснованно политизировались.

- В этом плане Рустэму Закиевичу досталось очень сложное наследство, потому что многие годы эта ситуация выходила за рамки действующего законодательства Российской Федерации, - посочувствовал главе Башкирии Михаил Бабич. - Та работа, которая проделана республиканскими властями вместе с родительским сообществом, позволила нам привести все в соответствие с законом… С одной стороны, стояла задача соблюдения российского законодательства. С другой стороны, мы понимаем, что это очень чувствительная и деликатная проблема, о которой Президент не раз говорил и ставил задачу именно таким образом.

По мнению полпреда, компромиссные решения в Башкирии найти удалось. И в 16-ой гимназии он еще раз в этом убедился. Там учатся 1 734 человека. Башкирский язык как государственный изучают 864 человека. Русский язык как родной изучают 1 621 человек, то есть почти все. Башкирский язык как родной изучают 113 человек.

- Пример вашей гимназии очень хорошо показывает, что можно все спокойно отрегулировать, добиться полноценного изучения государственного языка Российской Федерации и в то же время создать нормальные, цивилизованные условия для изучения родных и государственных языков республики, - подчеркнул Михаил Бабич. - На примере Башкортостана хочу вернуться к той мысли, что государство делает все для того, чтобы развивать, сохранять родные языки, чтобы создавать для этого все необходимые условия.

По его словам, в ближайшее время появятся недостающие учебные программы, методические рекомендации и учебники, по которым можно и интересно будет учиться.