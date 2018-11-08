В Госдуме защитили граждан, полных тезок должников, от ошибочного взыскания денег

Депутаты Госдумы РФ во втором чтении приняли законопроект о внесении изменений в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и в ФЗ "Об исполнительном производстве". Это необходимо, чтобы избежать ошибок в работе судебных приставов, которые порой взыскивали деньги с полных тезок должников. Медиакорсеть писала об одном таком случае, тогда с жительницы Башкирии по ошибке хотели взыскать более 200 миллионов рублей.

– В СМИ неоднократно звучала критика с освещением ситуаций, когда граждане ошибочно становились должниками по исполнительному производству и подвергались принудительным мерам со стороны судебных приставов, - прокомментировал ситуацию депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров. – Это было связано совпадениями личных данных (фамилия, имя, отчество, год рождения). Согласно изменениям, обязательным требованием к судебному приказу и исполнительному листу, которые выдаются судами, теперь также будет указание на один из идентификаторов.

- Это СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, серия и номер водительского удостоверения, - уточнил депутат. - Значит, отныне граждане не станут должниками однофамильца.

В этом году вступили в силу изменения в УПК и в КоАП, разрешающие проблемы по идентификации должника. Суть изменений заключается в том, что уполномоченный орган, составивший протокол об административном правонарушении, дознаватель и следователь при направлении материалов, уголовного дела для рассмотрения и принятия решения обязаны приложить идентификационные данные правонарушителя и обвиняемого.