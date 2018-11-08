Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Госдуме защитили граждан, полных тезок должников, от ошибочного взыскания денег
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%94%d1%83%d0%bc%d0%b0 %d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8%d0%bd

В Госдуме защитили граждан, полных тезок должников, от ошибочного взыскания денег

Сегодня, 11:51ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Kremlin.ru
Читайте
также
«Интервью, которого никогда не было»: в Уфе презентовали Мустая Карима
Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк
Бьются насмерть: Британцы сняли в Башкирии шокирующий репортаж о контрразведке
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина