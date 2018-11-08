В Башкирии выяснили, на каких АЗС не доливают бензин
Из 5000 проверенных автозаправочных колонок недолив бензина был обнаружен в 108.
Сегодня, 8 ноября, в Уфе был наклеен первый знак качества на АЗС. Как сообщил канал БСТ, знак разработан Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Башкирии. Прежде чем его наклеить, специалисты мобильной лаборатории при помощи эталонных мерников проверили выходную дозу топлива и остались довольны результатом.
По данным центра, в текущем году в Башкортостане специалисты ведомства проверили более 5000 автозаправочных колонок. И оказалось, что 108 из них не доливают бензин.
Первый знак качества получила одна из крупных сетей заправок. Знак свидетельствует о том, что колонка правильно доливает топливо и заслуживает доверия автолюбителей. Голографическое изображение будет размещаться на видном месте, чтобы водитель сразу мог определить, проходила колонка поверку в этом году или нет.