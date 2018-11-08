В Башкирии выяснили, на каких АЗС не доливают бензин

Сегодня, 8 ноября, в Уфе был наклеен первый знак качества на АЗС. Как сообщил канал БСТ, знак разработан Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Башкирии. Прежде чем его наклеить, специалисты мобильной лаборатории при помощи эталонных мерников проверили выходную дозу топлива и остались довольны результатом.

По данным центра, в текущем году в Башкортостане специалисты ведомства проверили более 5000 автозаправочных колонок. И оказалось, что 108 из них не доливают бензин.