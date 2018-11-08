Министр образования Башкирии вновь появилась в соцсетях
Глава ведомства Гульназ Шафикова, удалившаяся из соцсетей после серии скандалов с ее постами, теперь завела аккаунт на Фейбуке.
Накануне, 7 ноября, пользователей соцсетей ожидала приятная неожиданность: в Фейсбуке был замечен аккаунт министра образования республики Гульназ Шафиковой. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кому принадлежит аккаунт, он называется «Гульназ Радмиловна». При этом ни одной публикации, кроме фотографии профиля, там пока нет.
Напомним, Гульназ Шафикова стала мишенью для саркастических комментариев и заметок пару месяцев назад, когда опубликовала в Инстаграме свои впечатления о поездке в Санкт-Петербург с грамматическими ошибками. После поднявшегося шума чиновница не стала извиняться перед читателями за ошибки, а заявила, что это был эксперимент над аудиторией. Данная фраза сразу стала популярным мемом.
Затем Гульназ Шафикова вновь попала в центр событий, когда журналистка Елена Садыкова предъявила ей претензии в плагиате – министр опубликовала на своей странице ВКонтакте часть ее исследования без ссылки на автора. И в этом случае Гульназ Радмиловна даже не подумала извиняться.
После этих инцидентов глава минобра Башкирии в сердцах удалила свои страницы из соцсетей. Нынешнее ее появление в Фейсбуке многие пользователи расценили, прежде всего, как выполнение указания врио главы Башкирии Радия Хабирова всем чиновникам больше общаться с населением в соцсетях. Так или иначе. Но теперь пользователи соцсетей имеют возможность адресовать свои вопросы напрямую главе образовательного ведомства.