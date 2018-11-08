Министр образования Башкирии вновь появилась в соцсетях

Накануне, 7 ноября, пользователей соцсетей ожидала приятная неожиданность: в Фейсбуке был замечен аккаунт министра образования республики Гульназ Шафиковой. Видимо, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кому принадлежит аккаунт, он называется «Гульназ Радмиловна». При этом ни одной публикации, кроме фотографии профиля, там пока нет.

Напомним, Гульназ Шафикова стала мишенью для саркастических комментариев и заметок пару месяцев назад, когда опубликовала в Инстаграме свои впечатления о поездке в Санкт-Петербург с грамматическими ошибками. После поднявшегося шума чиновница не стала извиняться перед читателями за ошибки, а заявила, что это был эксперимент над аудиторией. Данная фраза сразу стала популярным мемом.

Затем Гульназ Шафикова вновь попала в центр событий, когда журналистка Елена Садыкова предъявила ей претензии в плагиате – министр опубликовала на своей странице ВКонтакте часть ее исследования без ссылки на автора. И в этом случае Гульназ Радмиловна даже не подумала извиняться.