Хабиров – чиновникам Уфы: «Если вы проблемы не решите, решу я, но вы-то зачем нужны?»

Сегодня, 8 ноября, в рамках обучающего семинара для чиновников Уфы и Уфимского района врио главы республики Радий Хабиров довольно строго отчитал аудиторию, состоявшую преимущественно из представителей жилищно-коммунальной сферы. Подробности сообщила телекомпания «Вся Уфа».

- Ехал сегодня на совещание по проспекту Октября, вдоль дорог - грязь толщиной не менее 10 сантиметров. Даже не поверил своим глазам. Думал, что мне показалось. Уфа - невероятно грязный город. Хотя есть достаточно простые градостроительные решения. Везде бордюры ниже почвенного слоя, и любой дождь смывает чернозем. Асфальт черный просто. А если дождя нет, то эта земля подсыхает и пыль летает по городу. Я прошу вас на это обратить внимание, - сказал Радий Хабиров.

При этом Радий Хабиров признал, что это работа не одного дня, и ею нужно заниматься последовательно, день ото дня. В качестве достойного примера он привел Кутузовский проспект в Москве, по которому, по словам Радия Фаритовича, летом можно ходить даже в белых носках.

- Заходил я в ряд дворов. Причем это не самые отдаленные районы Уфы. Это не Инорс и не Черниковка. И это ужас что там происходит, с точки зрения парковочного пространства, с точки зрения детских площадок, с точки зрения организации освещения. Я даже не говорю про видеонаблюдение. Там же просто ямы на дорогах. И это тот мир, в котором мы живем, - констатировал Радий Хабиров.

При этом руководитель республики подчеркнул, что перечислил все это не для того, чтобы огульно всех раскритиковать, а чтобы показать направление, в котором следует двигаться.

Общее впечатление о происходящем изложил руководитель холдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, также участвующий в семинаре.

«Если вы эту проблему не решите, то решу ее я. Но вы-то тогда зачем нужны?» - Радий Фаритович - чиновникам Уфы. В зале - тревожная тишина», - описал происходящее в соцсети Ростислав Мурзагулов.