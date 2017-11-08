Геннадий Зюганов может стать одним из кандидатов в президенты России
- К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа "Десять шагов к достойной жизни". И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации", — передает РИА Новости слова Зюганова в эфире Первого канала.
Партийный съезд КПРФ планируется провести в декабре, после официального объявления о начале избирательной кампании.
На сегодня о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновской, телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. Партия "Яблоко" планирует выставить кандидатом Григория Явлинского.
Напомним, выборы президента в России пройдут в марте 2018 года.