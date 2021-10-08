Временно исполнять обязанности градоначальника Стерлитамака будет вице-мэр Уфы

Временно исполнять обязанности градоначальника Стерлитамака будет вице-мэр Уфы
Временно исполнять обязанности градоначальника Стерлитамака будет вице-мэр Уфы
Вчера, 18:37ПолитикаЭлина СайфрановаФото: Mkset.ru
Речь идет о Рустеме Газизове.

Стало известно, что обязанности теперь уже бывшего градоначальника Стерлитамака Владимира Куликова будет временно исполнять вице-мэр Уфы Рустем Газизов.

Ранее мы писали, что Владимир Куликов сегодня подал заявление об отставке. По словам бывшего мэра, решение покинуть пост было обдуманным и сейчас для этого «самый благоприятный момент».

Отметим, что Рустем Газизов родился в Чишминском районе Башкирии и окончил УГАТУ по специальности инженер. Известно, что на пост вице-мэра Уфы Газизов вступил в 2017 году, а ранее состоял на службе в Администрации главы республики.

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