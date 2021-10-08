В Курултае Башкирии не поддержали законопроект о прямых выборах мэров

В Курултае Башкирии не поддержали законопроект о прямых выборах мэров
В Курултае Башкирии не поддержали законопроект о прямых выборах мэров
Вчера, 19:13ПолитикаЭлина СайфрановаФото: yandex.ru
Избрание градоначальников в Башкирии осуществляется путем голосования совета депутатов муниципалитетов. Данный порядок действует только в трех субъектах России.

Стало известно, что комитет по вопросам местного самоуправления Госсобрания Башкирии не поддержал новый законопроект о прямых выборах мэров. Известно, что против выступили 6 из 9 парламентариев.

Как отмечает Рустам Хафизов, действующий порядок назначения мэров, который осуществляется путем голосования совета депутатов муниципалитетов, «лишает население самостоятельности при решении данного вопроса».

Помимо этого, депутат сообщил, что конкретных причины данного решения комитетом озвучено не было, потому Хафизов планирует и дальше продвигать законопроект.

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