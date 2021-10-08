Мэр Стерлитамака принял решение уйти в отставку

Стало известно, что градоначальник Стерлитамака Владимир Куликов подал в отставку. Как сообщает сам Куликов, данное решение является обдуманным, однако раньше покинуть пост мэра мужчина не мог из-за обязательств перед городом.
Известно, что сегодня совет депутатов должен будет рассмотреть данный вопрос и огласить свое решение.
Между тем, Владимир Куликов считает, что сейчас «самый благоприятный момент, чтобы сложить полномочия по управлению городом».
Напомним, что сегодня стало известно об отставке двух глав муниципалитетов: Аургазинского и Буздякского районов. Сообщается, что решение об отставке главы приняли добровольно.