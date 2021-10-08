Мэр Стерлитамака принял решение уйти в отставку

Мэр Стерлитамака принял решение уйти в отставку
Мэр Стерлитамака принял решение уйти в отставку
Вчера, 15:14ПолитикаЭлина СайфрановаФото: Instagram.com
Совет депутатов в скором времени должен рассмотреть заявление мэра.

Стало известно, что градоначальник Стерлитамака Владимир Куликов подал в отставку. Как сообщает сам Куликов, данное решение является обдуманным, однако раньше покинуть пост мэра мужчина не мог из-за обязательств перед городом.

Известно, что сегодня совет депутатов должен будет рассмотреть данный вопрос и огласить свое решение.

Между тем, Владимир Куликов считает, что сейчас «самый благоприятный момент, чтобы сложить полномочия по управлению городом».

Напомним, что сегодня стало известно об отставке двух глав муниципалитетов: Аургазинского и Буздякского районов. Сообщается, что решение об отставке главы приняли добровольно.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы