Обновленная Конституция Башкирии начнет действовать с 11 октября 2021 года

Обновленная Конституция Башкирии начнет действовать с 11 октября 2021 года
Обновленная Конституция Башкирии начнет действовать с 11 октября 2021 года
Вчера, 16:04ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: newsbash.ru
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, обновленная конституция Башкирии вступит в силу в День Республики.

По словам Константина Толкачева, в конституцию будут внесены положения о социальных гарантиях, укреплении семейных ценностей, самобытности народов, защите исторической правды, сохранении единства государственной власти и развитии местного самоуправления в регионе.

Толкачев также отметил, что важным приоритетом для региональных властей является защита исторической правды и единства органов государственной власти.

«Эти новеллы продиктованы изменениями в Конституции Российской Федерации, а также должны быть развиты в республиканском законодательстве», - пояснил председатель Курултая Толкачев.

Изменения вступят в силу 11 октября, но ряд других правил вступит в силу не раньше 1 января 2023 года.

Напомним, с 25 июля по 1 июля 2020 года в стране шло голосование по поправкам в федеральную Конституцию. По данным председателя ЦИК Башкирии, в голосовании приняли участие 90,83% жителей республики.

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