Обновленная Конституция Башкирии начнет действовать с 11 октября 2021 года

По словам Константина Толкачева, в конституцию будут внесены положения о социальных гарантиях, укреплении семейных ценностей, самобытности народов, защите исторической правды, сохранении единства государственной власти и развитии местного самоуправления в регионе.
Толкачев также отметил, что важным приоритетом для региональных властей является защита исторической правды и единства органов государственной власти.
«Эти новеллы продиктованы изменениями в Конституции Российской Федерации, а также должны быть развиты в республиканском законодательстве», - пояснил председатель Курултая Толкачев.
Изменения вступят в силу 11 октября, но ряд других правил вступит в силу не раньше 1 января 2023 года.
Напомним, с 25 июля по 1 июля 2020 года в стране шло голосование по поправкам в федеральную Конституцию. По данным председателя ЦИК Башкирии, в голосовании приняли участие 90,83% жителей республики.