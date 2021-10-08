Глава Башкирии подписал новый закон об обманутых дольщиках

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый закон по поддержке обманутых дольщиков. Известно, что ранее текст был уже одобрен депутатами Госсобрания. Так, согласно новому закону, застройщику, который уже будет заниматься достройкой проблемного объекта, власти могут снизить коэффициент за аренду земельного участка.