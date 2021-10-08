Глава Башкирии подписал новый закон об обманутых дольщиках

Глава Башкирии подписал новый закон об обманутых дольщиках
Глава Башкирии подписал новый закон об обманутых дольщиках
Вчера, 12:31ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Закон по поддержке обманутых дольщиков предусматривает некоторые условия достройки объектов.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый закон по поддержке обманутых дольщиков. Известно, что ранее текст был уже одобрен депутатами Госсобрания. Так, согласно новому закону, застройщику, который уже будет заниматься достройкой проблемного объекта, власти могут снизить коэффициент за аренду земельного участка.

Однако, если право на аренду приобреталось на торгах, то в таком случае новый закон уже не действует

Власти Башкирии надеются, что данное решение будет способствовать эффективному решению проблем обманутых дольщиков. Сам закон вступает в силу с момента его публикации.

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