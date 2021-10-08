Глава Аургазинского района Башкирии Зуфар Идрисов подал в отставку

Глава Аургазинского района Зуфар Идрисов подал в отставку после восьми лет работы в должности. Известно, что заявление об уходе было написано добровольно. Об этом теперь уже бывший глава района сообщил у себя в социальных сетях.
— Для меня было честью работать на благо жителей родного района. Благодаря общим стараниям, поддержке республики за 8 лет мы достигли многих положительных результатов, — подвел итоги своей работы Зуфар Идрисов.
Сообщается, что временно исполняющим обязанности главы районы назначен Арслан Шагаретдинов, которые ранее занимал должность главного советника в управлении главы Башкирии по взаимодействию с муниципалитетами.