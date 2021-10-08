Джабаров прокомментировал новый призыв США к санкциям против России

Джабаров отметил, что американская сторона подняла цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где тариф намного выше. Хотя до этого Вашингтон обещал европейским странам заменить российский газ на свой. Сенатор подчеркнул, что российская компания «Газпром» выполняет все взятые на себя обязательства.