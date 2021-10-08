Джабаров прокомментировал новый призыв США к санкциям против России

Маккола призывает к санкциям против России, основываясь на том, что Москва якобы намерена воспользоваться европейским энергетическим кризисом. Об этом сообщает RT.
Джабаров отметил, что американская сторона подняла цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где тариф намного выше. Хотя до этого Вашингтон обещал европейским странам заменить российский газ на свой. Сенатор подчеркнул, что российская компания «Газпром» выполняет все взятые на себя обязательства.
«Мы ни одно своё обязательство не нарушили. И вместо того, чтобы сказать: „Спасибо, Россия, что ты спасаешь от замерзания“, они пытаются ввести санкции. Абсолютно циничный подход. Никакого уважения эта политика не вызывает», — заключил сенатор.