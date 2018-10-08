В Уфе начался прием заявок от претендентов на пост мэра Уфы

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Градоначальника башкирской столицы выберут 29 октября.
Прием документов от кандидатов пройдет с 8 по 15 октября. Конкурсная комиссия определит допуск претендентов не позднее, чем за день до проведения конкурса.
Напомним, 28 сентября, в Уфе прошло первое заседание Госсобрания-Курултая VI созыва. По результатам голосования Ялалов был наделен полномочиями сенатора от Башкирии. Его поддержали большинство депутатов. В тот же день сотрудники столичной администрации устроили Иреку Ялалову торжественные проводы.
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