В Уфе начался прием заявок от претендентов на пост мэра Уфы

Прием документов от кандидатов пройдет с 8 по 15 октября. Конкурсная комиссия определит допуск претендентов не позднее, чем за день до проведения конкурса.

Напомним, 28 сентября, в Уфе прошло первое заседание Госсобрания-Курултая VI созыва. По результатам голосования Ялалов был наделен полномочиями сенатора от Башкирии. Его поддержали большинство депутатов. В тот же день сотрудники столичной администрации устроили Иреку Ялалову торжественные проводы.