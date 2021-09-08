Жители Ногинска сдают кровь для пострадавших от взрыва газа

Заведующая станцией переливания крови Ногинской ЦРБ Мария Абросимова сообщила, что в коридоре больницы собирается очередь, чтобы сдать кровь. После того, как стало известно о взрыве, многие изъявили желание помочь, пишет RT.
По словам Абросимовой, приходят не только местные жители. Приезжают также доноры из Электростали и Черноголовки. Она напомнила, что всех желающим сдать кровь необходимо взять с собой паспорт.
Сейчас на станции переливания уже готова 1 тонна плазмы. Также идет заготовка других компонентов.