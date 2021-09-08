Татьяна Минеева: Бизнес находится в поиске новых идей и конкретных инициатив

За семь месяцев этого года бюджет Москвы за счет налогов на доходы физических лиц пополнился на 757,3 млрд рублей. Эта цифра на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Порядка 10% от общей суммы поступлений в городскую казну составили платежи предпринимателей, самостоятельно перечисляющих за себя НДФЛ. В их числе — индивидуальные предприниматели, юристы, охранники, сотрудники бьюти-индустрии, тренеры и другие граждане, занимающиеся частной практикой. Об этом сообщает gorod55.ru. Как рассказал глава столичного департамента экономической политики Кирилл Пуртов, объем поступления НДФЛ в этом году увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 29% — позапрошлого. Из этой суммы более 138 млрд рублей — налог, уплаченный с доходов, превышающих годовой заработок в 5 млн рублей, который начал взиматься с 2021 года. В свою очередь заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что НДФЛ — это первая по величине статья доходов городского бюджета, так как на него приходится чуть меньше половины налоговых доходов. Он подчеркнул, что собранный за семь месяцев этого года налог на доходы физических лиц оказался больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, когда в Москве активно вводились противопандемийные ограничения. Более того, сумма налога за прошедший период этот года на треть превышает показатели семи месяцев 2019 года. По словам Ефимова, это свидетельствует о том, что столичным компаниям удалось за время пандемии наладить рабочие процессы, сохранить штат и платить зарплату сотрудникам. Так что рост НДФЛ можно считать еще одним подтверждением восстановления большинства отраслей московской экономики, резюмировал заммэра. А уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева отметила, что поступления в казну от граждан, сдающих в аренду имущество, от выигрыша в лотерею и прочих доходов выросли на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Она сказала, что малый и средний бизнес — это наиболее уязвимая, но при этом самая динамично развивающаяся среда. И в числе причин увеличения поступления НДФЛ в 2021 году можно назвать усиление инициативности бизнеса, а также развитие ряда отраслей. Это и частная медицина (телемедицина, превентивная медицина), и франчайзинг, и маркетплейсы, и профобразование, и сектор IT, и киберспорт. Сегодня бизнес готов сохранять динамику и находится в поиске новых идей и конкретных инициатив, подчеркнула Минеева.

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