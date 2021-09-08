Радий Хабиров рассказал о своем отношению к байству и об отношении Путина к Башкирии

Радий Хабиров рассказал о своем отношению к байству и об отношении Путина к Башкирии
Радий Хабиров рассказал о своем отношению к байству и об отношении Путина к Башкирии
Вчера, 20:45ПолитикаИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Радий Хабиров говорил в том числе и о том, что в начале работы он был излишне горячим.

Радий Хабиров ответил сразу на два вопроса журналиста Светланы Валиевой. Первым был вопрос о байстве и о административном взаимодействии с главами.

– К байству у меня отношение изменилось. Не люблю этого. Мы провели кадровую работу, обновили глав муниципалитетов. Это скрупулезная вещь. Мне кажется, корпус глав сегодня все еще имеет отблески байства. Любимчиков у меня нет. Честное слово. Я ко всем отношусь с уважением и пониманием. Моя работа – трезво на них смотреть. Бить по голове работает только некоторое время, – рассказал Радий Хабиров.

Кадровая работа это скрупулезная вещь. С некоторыми главами мы расстались, у меня не было злобных и мстительных мыслей, с остальными нам удалось создать довольно рабочий каркас глав муниципалитетов. Вы знаете, хоть я сам люблю говорить, что не даю курса молодого бойца, но и мне на посту главы региона его никто не давал.Радий Хабиров

Вопрос о взаимодействии с главами муниципалитетов плавно перешел в вопрос об опыте взаимодействия с Путиным и даже принял угрожающие формы – из того, как можно добиться расположения Путина в то, как можно купить Путина?

От финала вопроса Хабиров отмахнулся, ухмыльнувшись со словами вы сейчас тут наговорите. Вместо этого глава Башкирии рассказал о том, как Путин относится к Башкирии.

– Отношение президента Путина к республике, к людям, живущим здесь, благожелательное. Мне было очень комфортно и по деловому мы обсудили все насущные вопросы с главой государства, – рассказал Радий Хабиров.

Мне было комфортно общаться и работать с Владимиром Путиным. Мне приятно, что некоторые решения он поддержал. Отношение Президента не ко мне - к республике, к людям. Он приехал на открытие завода. Весь мир шумит, санкции, говорят, что бежать из России надо. Тут австрийский бизнесмен вложил миллиарды в этот завод.Радий Хабиров

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы