Радий Хабиров рассказал о своем отношению к байству и об отношении Путина к Башкирии

Радий Хабиров говорил в том числе и о том, что в начале работы он был излишне горячим.

Радий Хабиров ответил сразу на два вопроса журналиста Светланы Валиевой. Первым был вопрос о байстве и о административном взаимодействии с главами. – К байству у меня отношение изменилось. Не люблю этого. Мы провели кадровую работу, обновили глав муниципалитетов. Это скрупулезная вещь. Мне кажется, корпус глав сегодня все еще имеет отблески байства. Любимчиков у меня нет. Честное слово. Я ко всем отношусь с уважением и пониманием. Моя работа – трезво на них смотреть. Бить по голове работает только некоторое время, – рассказал Радий Хабиров. Кадровая работа это скрупулезная вещь. С некоторыми главами мы расстались, у меня не было злобных и мстительных мыслей, с остальными нам удалось создать довольно рабочий каркас глав муниципалитетов. Вы знаете, хоть я сам люблю говорить, что не даю курса молодого бойца, но и мне на посту главы региона его никто не давал.Радий Хабиров Вопрос о взаимодействии с главами муниципалитетов плавно перешел в вопрос об опыте взаимодействия с Путиным и даже принял угрожающие формы – из того, как можно добиться расположения Путина в то, как можно купить Путина? От финала вопроса Хабиров отмахнулся, ухмыльнувшись со словами вы сейчас тут наговорите. Вместо этого глава Башкирии рассказал о том, как Путин относится к Башкирии. – Отношение президента Путина к республике, к людям, живущим здесь, благожелательное. Мне было очень комфортно и по деловому мы обсудили все насущные вопросы с главой государства, – рассказал Радий Хабиров. Мне было комфортно общаться и работать с Владимиром Путиным. Мне приятно, что некоторые решения он поддержал. Отношение Президента не ко мне - к республике, к людям. Он приехал на открытие завода. Весь мир шумит, санкции, говорят, что бежать из России надо. Тут австрийский бизнесмен вложил миллиарды в этот завод.Радий Хабиров

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