Радий Хабиров объяснил почему Башкирия находится на «ручном управлении»

– Иногда приходится, к сожалению, голос повышать и приходится принимать какие-то жёсткие меры в отношении руководителей. Я согласен с тем, что вот не должен вот так руководить. Но полагаю, что потихонечку я от этой суеты небольшой буду выходить, но пока вот настраиваем систему, – рассказал Хабиров.