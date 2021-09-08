Глава Башкирии категорично высказался о частных перевозчиках

Глава Башкирии категорично высказался о частных перевозчиках
Глава Башкирии категорично высказался о частных перевозчиках
Вчера, 20:06ПолитикаЭлина Сайфранова
Останутся те, кто будет работать по правилам республики.

На пресс-конференции глава Башкирии прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в Уфе. Так, многое было сказано в адрес частных перевозчиков. Хабиров отметил, что когда только начал заниматься транспортной реформой, то вызвал на диалог именно частных перевозчиков, однако контакта не получилось. Теперь же останутся только те перевозчики, которые будут работать по правилам государства и выходить на диалог.

Была приведена также и статистика доходов государственного и частного транспорта, согласно которой частные перевозчики не фиксируют у себя наличную оплату, также доходы у них значительно ниже. Связано ли это с тем, что наличный и онлайн расчеты наиболее приоритетны неизвестно.

- Почему мы придумали карту «Алга». Хотели вывести всю наличку из серой зоны, чтобы платили налоги, - высказался Хабиров.

Также глава заявил, что «Алга» — это позитивная история за нее люди благодарят и голосуют «ногами». Известно, что на данный момент приобретено 555 тысяч карт.

Камень был брошен и в адрес ПАЗиков, стало известно, что «чудовищные ПАЗики с ушками» до конца 2021 года полностью уйдут с маршрутов.

- Мы имеем право определять те виды автотранспорта, которые будут ездить по столице Башкирии, - заявил глава.

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