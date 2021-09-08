Глава Башкирии поручил выделить 75 миллионов рублей на гранты

Гранты будут выделяться на научные исследования в период с 2021 по 2023 года.

Глава Башкирии подписал указ о выделении 75 миллионов рублей на гранты для научных исследований. Так, финансирование будет осуществляться из регионального бюджета в период с 2021 по 2023 года, а также в последующие четыре года. Сообщается, что обеспечивать организацию соответствующих конкурсов и выделять гранты победителям поручено Министерству образования и науки Башкирии. Отмечается, что такое решение принято для реализации программы Евразийского НОЦ мирового уровня, ради которого и происходит слияние ВУЗов УГАТУ и БашГУ. Так, власти намерены объединить в Научно-образовательном центре не только образовательные организации, но и научные институты и бизнес. Проект НОЦ включает в себя в том числе и объединенный кампус вузов.

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