Глава Башкирии не думает о своем приемнике

Глава Башкирии не думает о своем приемнике
Глава Башкирии не думает о своем приемнике
Вчера, 22:31ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Радий Хабиров считает, что это не его дело.

На пресс-конференции главе республики задали вопрос о приемнике и об отношениях с бывшими главами Башкирии. Так, Радий Хабиров отметил, что о приемнике он не думал, так как это будут решать президент России и жители региона. Однако, по мнению главы, в Башкирии есть хорошие лидеры.

- Слав богу у нас растет плеяда хороших будущих руководителей. Проблем с этим не будет, - отметил Хабиров.

Возможно, что это будет и женщина, так в двух районах Башкирии главы администраций являются женщины.

- Я с такой надеждой смотрю на Иглино. Но там такая деятельная глава, у нее все хорошо получается, - высказался Радий Хабиров.

Также было отмечено, что глава Башкирии поддерживает общение как с Муртазой Рахимовым, так и с Рустэмом Хамитовым. В частности, к своему предшественнику Хабиров относится с уважением.

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