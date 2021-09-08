Активиста Леонида Бирюкова сняли с выборов в депутаты горсовета Уфы

Активист Данил Кашапов рассказал Mkset, что иск от отмене регистрации Бирюкова был подан от кандидата в депутаты горсовета от партии «Единой России» Тимура Гадеева. Оба кандидата выдвигались по одномандатному округу №9 в Октябрьском районе Уфы.
По словам Кашапова, пока решение суда не вступило в силу. Бирюков планирует подать апелляционную жалобу.
Напомним, городская избирательная комиссия забраковала несколько подписей избирателей Бирюкова, из-за чего активисту не хватило голосов для регистрации. Он обратился в Верховный суд республики, который признал некоторые признанные недействительными подписи действительными. По предписанию суда кандидатуру Бирюкова рассмотрели во второй раз и вновь отказали. Однако Бирюков все же добился регистрации, 4 сентября, избирательная комиссия зарегистрировала кандидата.