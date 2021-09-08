Активиста Леонида Бирюкова сняли с выборов в депутаты горсовета Уфы

Активиста Леонида Бирюкова сняли с выборов в депутаты горсовета Уфы
Активиста Леонида Бирюкова сняли с выборов в депутаты горсовета Уфы
Вчера, 15:35ПолитикаАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Кировский районный суд отменил регистрацию на выборах в муниципальные депутаты Леонида Бирюкова, лидера движения «Дворы наши». Ранее после двух отказов городская избирательная комиссия все же зарегистрировала кандидатом общественника.

Активист Данил Кашапов рассказал Mkset, что иск от отмене регистрации Бирюкова был подан от кандидата в депутаты горсовета от партии «Единой России» Тимура Гадеева. Оба кандидата выдвигались по одномандатному округу №9 в Октябрьском районе Уфы.

По словам Кашапова, пока решение суда не вступило в силу. Бирюков планирует подать апелляционную жалобу.

Напомним, городская избирательная комиссия забраковала несколько подписей избирателей Бирюкова, из-за чего активисту не хватило голосов для регистрации. Он обратился в Верховный суд республики, который признал некоторые признанные недействительными подписи действительными. По предписанию суда кандидатуру Бирюкова рассмотрели во второй раз и вновь отказали. Однако Бирюков все же добился регистрации, 4 сентября, избирательная комиссия зарегистрировала кандидата.

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