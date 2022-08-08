Смерть в горах от удара молнии и дефицит мёда: Главное за день в Уфе и республике

Погода в Башкирии в этом году была по-настоящему разнообразной: дожди то и дело сменялись невыносимой жарой, что оставило свой отпечаток не только на сельско-хозяйственной отрасли в республике, но также и на медоводстве. Mkset пообщался с башкирскими пчеловодами, чтобы узнать, какой урожай мёда ждёт жителей республики в этом году.