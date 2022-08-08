Смерть в горах от удара молнии и дефицит мёда: Главное за день в Уфе и республике

Смерть в горах от удара молнии и дефицит мёда: Главное за день в Уфе и республике
Смерть в горах от удара молнии и дефицит мёда: Главное за день в Уфе и республике
Вчера, 22:01ПолитикаАзамат НуховФото: 1MI
О главных событиях 8 августа — в новостном дайджесте Mkset

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Узень фермой «Урожай». Предприятие сваливало навоз крупного рогатого скота вблизи трех рек в Кармаскалинском районе. В результате отходы попадали в воду — сумму ущерба, причинённого в результате действий предприятия, оценили в 800 тысяч рублей.

В Ишимбае был задержан ранее судимый вандал, устроивший погром в местном парке Победы. Отмечается, что подобную выходку мужчина совершил, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Позднее инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В горах Сочи от удара молнии скончался уроженец Уфы. Сообщается, что молния ударила в 47-летнего мужчину, когда тот спускался с гор Красной поляны.

Погода в Башкирии в этом году была по-настоящему разнообразной: дожди то и дело сменялись невыносимой жарой, что оставило свой отпечаток не только на сельско-хозяйственной отрасли в республике, но также и на медоводстве. Mkset пообщался с башкирскими пчеловодами, чтобы узнать, какой урожай мёда ждёт жителей республики в этом году.

Жительнице Уфы после обращения в коммунальную службу о том, что в их доме на протяжении долгого времени отсутствует водоснабжение, порекомендовали купить бассейн. По словам женщины, она воспитывает троих детей, а вода в кране есть далеко не всегда, на жалобы уфимки коммунальщики отреагировали нестандартным способом.

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