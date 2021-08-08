Жители района Башкирии негодуют из-за сноса стелы с орденами перед визитом Путина

Жители района Башкирии негодуют из-за сноса стелы с орденами перед визитом Путина
Жители района Башкирии негодуют из-за сноса стелы с орденами перед визитом Путина
Вчера, 11:28ПолитикаТатьяна МайороваФото: vk.com
Пользователи соцсетей, представивишиеся жителями Абзелиловского района, возмутились сносом стелы, которая располагалась на въезде из Челябинской области в Башкирию. Местные власти пообещали заменить прежнюю стелу новой.

- На этой стеле были изображены ордена! Это награды всем тем, кто работал и трудился на благо народа и родины! А кто-то взял и своим волевым решением уничтожил память об этих достижениях! – выразил возмущение в переписке с главой Абзелиловского района Ильдаром Нафиковым житель Абзелиловского района Вадим Нигматуллин.

Со слов участников обсуждения, выяснилось, что стела была установлена в 70-ые годы прошлого века совхозом «Красная Башкирия», но с тех пор, судя по всему, о ней мало заботились, редко мыли или перекрашивали.

Перед визитом Путина стела была снесена, как и ряд других невзрачных сооружений, которые могли попасть на глаза главе государства. Вадим Нигматуллин рассказал, как на границе с Магнитогорском внезапно положили на дороге новый асфальт, по ходу движения транспорта во многих местах почти всю прошлую неделю оперативно ремонтировали и красили заборы.

На ситуацию отреагировал глава района Ильдар Нафиков. По его словам, были предприняты попытки отреставрировать стелу, но её конструкция не позволила это сделать. Чиновник пообещал, что ее место осенью займет другая стела, над ее эскизом уже работает художник Ринат Атауллин.

- Всё-таки обелиск должен быть образцово-показательным, первое впечатление от района начинается с него, — сообщил Ильдар Нафиков и уточнил также, что сейчас проводится благоустройство лесов в районе села Красная Башкирия.

- Что именно там будет — узнаете осенью. Проект интересный, думаю, что реализация вам понравится, - заинтриговал глава муниципалитета.

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