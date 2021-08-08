Жители района Башкирии негодуют из-за сноса стелы с орденами перед визитом Путина

- На этой стеле были изображены ордена! Это награды всем тем, кто работал и трудился на благо народа и родины! А кто-то взял и своим волевым решением уничтожил память об этих достижениях! – выразил возмущение в переписке с главой Абзелиловского района Ильдаром Нафиковым житель Абзелиловского района Вадим Нигматуллин.