В Башкирии может появиться свой «остров Русский» для бизнесменов

В Башкирии может появиться специальный административный район с офшорными условиями ведения предпринимательской деятельности, аналогичный тем, что уже существуют на приморском острове Русский и острове Октябрьский в Калининградской области РФ. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму депутатами Курултая республики.
[Офшо́р — страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них — низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса — Википедия — прим. ред.]
Отмечается, что введение в республике данного режима может быть оптимальным для реализации модели исламского финансирования. Отметим, что исламское финансирование подразумевает под собой ведение бизнеса с соблюдением законов Шариата, а практическое её применение под подразумевает под собой дальнейшее развитие исламской экономики.
По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, введение условий, соответствующих специальному административному району позволило бы провести апробацию шариатских стандартов в российском правовом поле, а также способствовало бы дальнейшему проведению финансовых операций с исламскими странами. Те, в свою очередь, по мнению чиновника, предполагают повышенный стандарт раскрытия информации и позволяют соблюсти нормы, необходимые для совершения сделок по исламскому праву»