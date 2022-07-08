В Башкирии может появиться свой «остров Русский» для бизнесменов

Отмечается, что введение в республике данного режима может быть оптимальным для реализации модели исламского финансирования. Отметим, что исламское финансирование подразумевает под собой ведение бизнеса с соблюдением законов Шариата, а практическое её применение под подразумевает под собой дальнейшее развитие исламской экономики.