ЕР выполнила 50% показателей народной программы в здравоохранении

Партия «Единая Россия» прокомментировала результаты исполнения народной программы за первые шесть месяцев текущего года. Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что текущая работа идет с хорошими темпами, однако необходимо учитывать все запросы граждан в текущих реалиях.

Дмитрий Медведев рассказал, что в целях исполнения народной программы из бюджета на ремонт и строительство новых школ выделено около 300 млрд рублей. Об этом пишет rostovgazeta.ru. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, в рамках народной программы «Единой России» уже построены либо усовершенствовано почти 1100 социальных объектов. Вместе с тем он подчеркнул, что было принято 166 нормативно-правовых актов. «Яркие примеры законотворческой деятельности партий — отмена обязательного техосмотра автомобилей, продление моратория на плановые проверки предпринимателей, продление дачной амнистии до 2031 года, а также увеличение с 5 до 7 лет возраста детей, которые могут ездить в электричках бесплатно», — подчеркнул Турчак.

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