«Возложение цветов – это не митинг»: Верховный суд Башкирии оправдал лидера КПРФ

Напомним, Кутлугужину было предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга 1 мая. Как следует из материалов дела, в тот день коммунисты Башкирии решили по своей многолетней традиции отметить праздник Первомая и собрались на площади имени Ленина в Уфе, поскольку подобные мероприятия проводились там еще с советских времен и в прежние годы еще ни разу коммунистов за них не привлекали за них к ответственности. Однако на сей раз общение соратников было прервано сотрудниками полиции, а ответственным за его проведение полицейские сочли лидера регионального отделения КПРФ Юнира Кутлугужина и составили на него протокол за административное правонарушение.