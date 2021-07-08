«Возложение цветов – это не митинг»: Верховный суд Башкирии оправдал лидера КПРФ

«Возложение цветов – это не митинг»: Верховный суд Башкирии оправдал лидера КПРФ
«Возложение цветов – это не митинг»: Верховный суд Башкирии оправдал лидера КПРФ
8 июля, 16:11ПолитикаТатьяна МайороваФото: Инстаграм Рустама Хафизова
На этой неделе Верховный суд Башкирии рассмотрел кассационную жалобу адвоката Фаниля Давлетьярова на решение Октябрьского районного суда города Уфы о привлечении к административной ответственности первого секретаря Башкирского рескома КПРФ Юнира Кутлугужина.

Судебное решение, по поводу которого на сей раз рассматривалась жалоба в Верховном суде Башкирии, было вынесено ранее, 19 мая, по следам недавних первомайских событий на площади Ленина в Уфе.

Напомним, Кутлугужину было предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга 1 мая. Как следует из материалов дела, в тот день коммунисты Башкирии решили по своей многолетней традиции отметить праздник Первомая и собрались на площади имени Ленина в Уфе, поскольку подобные мероприятия проводились там еще с советских времен и в прежние годы еще ни разу коммунистов за них не привлекали за них к ответственности. Однако на сей раз общение соратников было прервано сотрудниками полиции, а ответственным за его проведение полицейские сочли лидера регионального отделения КПРФ Юнира Кутлугужина и составили на него протокол за административное правонарушение.

Сам Кутлугужин объяснил сотрудникам полиции, что приехал на площадь, чтобы возложить цветы к памятника Ленину и при встрече с однопартийцами разговорился с ними об истории праздника и отношении к нему в разные времена. Он назвал действия стражей порядка антизаконными и настаивал, что никакого митинга не было, а был простой разговор, в котором участвовали все желающие, без звукоусиливающей аппаратуры, кумачовых лозунгов и транспарантов.

Тем не менее судья Октябрьского районного суда Уфы Елена Шафикова сочла вину Кутлугужина доказанной и приговорила его к административному штрафу в 20 тысяч рублей. Подсудимый в шутку назвал решение суда подарком к Дню пионерии, поскольку дата вынесения судебного решения совпала с этой датой.

Сторонники КПРФ устроили пикет возле здания Октябрьского районного суда Уфы, где сегодня прошло заседание по административному правонарушению лидера партии в Башкирии. Они собрались с плакатами, на которых было написано: «Руки прочь от Юнира Кутлугужина» и «Возложение цветов — это не митинг».

Решение Верховного суда Башкирии об оправдании Юнира Кутлугужина вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Сторонники КПРФ активно поздравляют местного лидера партии с победой на правовом поле.

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