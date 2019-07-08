«Для меня эта тема - личная вендетта»: врио главы Башкирии – об Айрате Дильмухаметове

Сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров дал интервью ведущему радио «Эхо Москвы в Уфе» Руслану Валиеву, в рамках которого ответил на довольно острые вопросы. Одним из таких стал вопрос об отношении Хабирова к «делу Айрата Дпльмухаметова», который, к слову, назвал себя «кандидатом в президенты четвертой башкирской республики», чем возмутил умы многих политиков.

- Вы знаете, я всегда живу по принципу: «Заниматься тем, чем я должен заниматься». Если бы я был прокурором, следователем или судьей, я бы, конечно, очень предметно и скрупулезно занимался этой историей, - уточнил Радий Хабиров.

О своем отношении к Айрату Дильмухаметову Хабиров пояснил, что его всегда пугала «излишне жесткая риторика» общественника.

- С моей точки зрения, самое главное, что есть в республике, - это дружба народов, каким странным это ни покажется, она является основой для всего, в том числе и для экономики, и для того, чтобы мы жили богато, - уточнил Радий Хабиров. – Если кто-то посягает на это, для меня это личная вендетта. Но к этой истории, поверьте, я отношения не имею. Тут я перед Всевышним абсолютно чист.

По поводу того, что Дильмухаметов ранее заявлял себя оппонентом Хабирова и даже планировал идти на выборы, врио главы республики также нашелся что ответить.

- А мы что, должны обращать внимание на любых людей, кто такое заявляет? – переспросил Радий Хабиров. – Вот, например, Вася Иванов проснулся и говорит, что он - оппонент Папы Римского и становится главным Папой христианского мира. Но на него же не обращают внимания. Пожалуйста, у нас свободная страна и каждый может это сделать, но для этого есть процедуры. Почему-то люди очень часто не идут на эти процедуры, которые, кстати, довольно тяжелые, но так жизнь устроена. <…> Если я буду обращать внимание на каждого, кто выдвинулся оппонентом и комментировать… Я все-таки для другого здесь сижу.

Напомним, 14 марта общественник был задержан работниками УФСБ по Башкирии, 15 марта Кировский районный суд арестовал его по обвинению в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (ч.2 ст.280.1 УК РФ). В вину Дильмухаметову вменяется прошлогоднее видеообращение, в котором он объявил о своем желании баллотироваться на пост «президента Четвертой Башкирской республики», обещая, что республика станет «учредителем новой, демократической федерации свободных народов».

Адвокат активиста Юрий Шагимарданов ходатайствовал об изменении меры пресечения на домашний арест. Он представил суду справки о наличии у матери арестованного третьей группы инвалидности и ряда хронических заболеваний. Защита также обратила внимание суда на отсутствие законно проведенной экспертизы по уголовному делу. Сам Айрат Дильмухаметов заявил, что его вина еще не доказана в суде. Он пояснил, что в своем обращении «разбирал перспективы создания новой федерации снизу с точки зрения науки о федерализме» и выразил недоумение тем, что за высказывания научного характера его привлекают к уголовной ответственности.