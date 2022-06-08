Стало известно, кем работает башкирский чиновник, заслуживший прозвище «турникетыч»

Пожалуй, один из самых молодых и амбициозных госслужащих, экс-председатель госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов, теперь трудится в федеральном ведомстве.

В настоящее время он возглавляет департамент логистики дирекции Минтранса по международным транспортным коридорам. Кроме того, Мухаметьянов - замруководителя Центра углеродного регулирования на транспорте. Об этом Mkset сообщил сам чиновник. «Башкирия из повестки никогда не уходит!» - заверил он. Тимур Мухаметьянов в республике запомнился спорными инициативами об установке в автобусах турникетов. Оборудование планировалось приобрести у москвичей, отказавшихся от его использования. В отставку ушел после того, как «не справился» (формулировка главы региона Радия Хабирова) с возложенными на него обязанностями. Позже Хабиров говорил, что Мухаметьянов практически «погиб в бою с ямами». Между тем глава Башкирии некоторое время держал его при себе в качестве советника. Затем чиновник отправился в Москву - «помогать» республике уже будучи сотрудником Минтранса. Подробнее о том, чем сейчас занимаются другие бывшие члены правительства, читайте в материале Mkset.

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