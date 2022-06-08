Бывшие: куда ушли члены команды главы Башкирии Рустэма Хамитова

Бывшие: куда ушли члены команды главы Башкирии Рустэма Хамитова
Бывшие: куда ушли члены команды главы Башкирии Рустэма Хамитова
Вчера, 10:08ПолитикаНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Mkset выяснил, что стало с членами правительства предыдущего главы Башкирии.

Кто-то из них смог найти себе место в новой команде, кому-то пришлось уйти с госслужбы или сменить сферу деятельности.

Рустэм Хамитов, в отличие от своего сменщика, прибыл в республику без «команды поддержки». Будучи выходцем из Башкирии, он, разумеется, не полностью утратил связи с регионом. Но надежных людей, которым можно было доверять, у Хамитова было мало. Все годы правления республикой он лепил правительство из того, что было, переставлял чиновников с места на места, пытаясь создать устойчивую конструкцию, но равновесие в этой системе было зыбким.

После смены власти Кабмин практически полным составом отправился в отставку. Формально в большинстве случаев это выглядело как увольнение по собственному желанию. Фактически, говорили источники, людей «попросили» из уютных кабинетов.

Более подробнее о том, чем сейчас занимаются ушедшие — читайте в материале Mkset.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы