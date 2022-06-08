Бывшие: кто из членов команды Рустэма Хамитова осужден или под следствием

После отставки Рустэма Хамитова к некоторым из прежних руководителей возникли вопросы со стороны правоохранительных органов. Например, была признана незаконной приватизация «Башкирской содовой компании».
По другой резонансной сделке — продаже земельных участков в центре Уфы — было возбуждено уголовное дело. Активы по определенной схеме были выведены из республиканской собственности в интересах застройщика «СУ-10», установило следствие. Подозреваемым в превышении полномочий стал «хамитовский» министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев. В апреле 2019 года его арестовали. Первоначально — в ноябре 2020 года — суд его полностью оправдал, но прокуратура опротестовала приговор. Осенью 2021 года Гурьеву дали три года условно. Кстати, бенефициар группы компаний «СУ-10» Валерия Мансурова силовики арестовали в марте текущего года. Его подозревают в даче взятки в особо крупном размере замначальника межрайонной инспекции ФНС России. По версии следствия, в компании Мансурова, строившей школы и больницы в рамках нацпроектов, создали фиктивный документооборот для ухода от налогов. Фискальный орган доначислил неуплаченные суммы, тогда Мансуров попытался «решить вопрос» с инспекторами взяткой в 40 млн рублей.
Под домашним арестом сейчас находятся и другие, пусть и более мелкие члены «команды Хамитова». Так, на скамье подсудимых в ближайшее время окажутся Борис Беляев (во времена Хамитова он работал мэром Кумертау, а при Хабирове был повышен до вице-премьера правительства) и Рамзиль Кучарбаев (до Хабирова — начальник республиканского Управления капстроительства, на момент возбуждения уголовного дела — глава МинЖКХ региона). Их обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных сооружений в селе Маячный города Кумертау. Эти объекты, построенные с многочисленными нарушениями, были приняты заказчиками. Бюджетные 95 млн рублей были потрачены напрасно. Вместе с двумя министрами под следствием оказались также тогдашний замначальника Управления капстроительства Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства и реконструкции этого ведомства Шадмурат Бикимбетов и экс-замглавы администрации Кумертау Юрий Куров.
Более подробнее о том, чем сейчас занимаются члены команды Рустэма Хамитова, читайте в материале Mkset.