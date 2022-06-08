Андрей Ленда: «У „Башкирской содовой компании“ будет эксклюзивный стенд на ПМЭФ-2022»

Ленда заказал для «Башкирской содовой компании» эксклюзивный стенд-трансформер стоимостью 37,3 млн рублей. БСК представит на ПМЭФ-2022 свои проекты в области импортозамещения, экологии, а также по ряду других направлений.

Советник директора БСК Андрей Евгеньевич Ленда рассказал о подготовке к экономическому форуму, который стартует в Санкт-Петербурге 15 июня. Крупнейший российский производитель соды привезет на ПМЭФ соответствующих масштабов интерактивный стенд. По словам Ленды, пройти мимо стенда будет невозможно. Высота — более шести метров, возможность перестраивать конструкцию прямо в ходе выставки, большой светодиодный экран, на котором транслируются ролики о работе и достижениях «Башкирской содовой компании». Стенд российского гиганта химической промышленности будет заметен из любой точки выставочного зала Петербургского экономического форума. Андрей Евгеньевич Ленда, отвечающий за продвижение компании, настоял на создании эксклюзивной демонстрационной площадки. По задумке Андрея Ленды, она должна представлять собой не просто набор мобильного оборудования, а полноценный презентационный комплекс, который позволит в полной мере продемонстрировать масштабы производства, познакомить гостей с продукцией БСК и ее ключевыми проектами. Так, по словам Андрея Ленды, в 2022 году компания представит на ПМЭФ результаты своей работы по импортозамещению и выстраиванию технологических цепочек в новых экономических условиях. Отдельное внимание будет уделено экологическим проектам промышленного предприятия. Есть что представить «Башкирская содовая компания» реализует долгосрочную инвестиционную программу, направленную на повышение экологичности производства и переработку отходов. Так, в 2021-м началась разработка проекта по промышленному использованию кека — твердых частиц, которые остаются после фильтрации суспензий минерального продукта содового производства (кальций хлор). Его уже применяют в строительстве — как добавку для силикатных кирпичей и высокопрочного цемента, а в дальнейшем будут использовать для: ремонта и возведения дорог;

противогололедной обработки дорожного полотна (по своим характеристикам кек превосходит традиционный реагент — натрий хлор);

снижения кислотности почвы в сельскохозяйственной отрасли. Компания уже использует низкохлоридный кек для рекультивации земель. Пилотный проект реализуется на территории старого мусорного полигона в Стерлитамаке. Андрей Ленда анонсировал, что на ПМЭФ будут представлены ключевые направления Стратегической концепции развития компании, рассчитанной до 2030 года. Также на полях Петербургского экономического форума компания продемонстрирует свои достижения. К ним относится, в частности, возобновленное в 2021-м производство стиральных порошков на предприятии «Эколь». Его мощности позволяют выпускать до 43 тысяч тонн продукции ежегодно. Также было запущено отделение брикетирования топливной мелочи производительностью до 10 тонн в час и модернизировано компрессорное оборудование производства кальцинированной соды. Еще один повод для гордости — социальная программа благосостояния сотрудников, реализуемая «Башкирской содовой компанией». Коллективный договор БСК неоднократно признавался лучшим среди предприятий химической промышленности. Он стал частью концепции нулевого травматизма — нового подхода к обеспечению производственной безопасности, объединяющего гигиену труда и благополучие работников промышленного предприятия. Компания также вкладывается в образовательные программы для сотрудников и подготовку специалистов химической промышленности. Так, в 2019 году при поддержке предприятия был открыт Учебный центр. В «Башкирской содовой компании» подчеркивают, что развитие сотрудников — это развитие предприятия. Кадровая политика гиганта химической промышленности направлена на создание команды профессионалов, способных осуществлять качественную работу во всех сферах деятельности. Мотивировать талантливых сотрудников на профессиональный рост позволяет действующая на предприятии система кадрового резерва. Как отметил Андрей Ленда, на ПМЭФ будут продемонстрированы ключевые преимущества и векторы развития компании. Эксклюзивный стенд поможет усилить эффект. По мнению Ленды, такой подход к презентации позволит крупнейшему российскому производителю соды выделиться на фоне других, в том числе мировых, компаний. Участие в форуме подтвердили 115 стран. ПМЭФ. Новые возможности В 2021 году «Башкирской содовой компании» удалось заключить одно из крупнейших инвестсоглашений, подписанных в рамках ПМЭФ. Его стоимость — 27,6 млрд рублей. Средства будут вложены в модернизацию производства каустической соды и хлора методом мембранного электролиза. Это позволит заменить устаревшие технологии современными и полностью исключить применение ртути при выпуске продукции. Отметим, что на прошлогоднем форуме компания не размещала свой стенд, поэтому в 2022-м Ленда Андрей решил сделать максимально выделяющуюся среди других презентационную зону для «Башкирской содовой компании». Каковы будут итоги этого года, увидим на ПМЭФ буквально через неделю.

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