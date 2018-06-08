В правительстве России определились с пенсионным возрастом

Пенсионный возраст для мужчин увеличат до 65 лет, для женщин до 63 лет, сообщает «РБК», ссылаясь на свои источники.

Повышение пенсионного возраста утвердят на заседание 14 июня. Так, пенсионный возраст для мужчин повысят на пять лет, женщин на восемь лет. По некоторым источникам, возраст выхода на пенсию, который сейчас составляет для женщин 55 лет, а для мужчин — 60, будет увеличен до 60 лет для женщин и до 62-65 лет — для мужчин.