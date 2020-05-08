В Башкирии в Сибае на мусорном контейнере нашли портрет, напоминающий мэра Афзалова

Накануне, 7 мая, на одном из мусорных контейнеров в Сибае горожане обнаружили и сфотографировали изображение, напоминающее отдаленно портрет главы администрации Сибая Рустема Афзалова. Об этом сообщается в группе «Черный список. Сибай».

По уточненным данным, мусорный контейнер с таким изображением был замечен в промежутке между лицеем № 9 и детским садом «Аленушка», рядом с опорным пунктом полиции на улице Заки Валиди.

— А если хорошенечко вглядеться, то можно увидеть под данным «портретом» надпись: «Вы проиграли», — говорится в комментарии под фотографией контейнера.

Представители администрации Сибая пока никак не отреагировали на появление такой новости. Тем временем ее уже активно пользователи соцсетей. Некоторые усмотрели в происшедшем признак приближения к западной цивилизации, где продают сувениры, похожие на президентов и прочих политиков.

Но в основном люди не упустили случая снова покритиковать Рустема Афзалова.