В Башкирии в Сибае на мусорном контейнере нашли портрет, напоминающий мэра Афзалова
Горожане строят догадки по поводу того, что бы это значило.
Накануне, 7 мая, на одном из мусорных контейнеров в Сибае горожане обнаружили и сфотографировали изображение, напоминающее отдаленно портрет главы администрации Сибая Рустема Афзалова. Об этом сообщается в группе «Черный список. Сибай».
По уточненным данным, мусорный контейнер с таким изображением был замечен в промежутке между лицеем № 9 и детским садом «Аленушка», рядом с опорным пунктом полиции на улице Заки Валиди.
— А если хорошенечко вглядеться, то можно увидеть под данным «портретом» надпись: «Вы проиграли», — говорится в комментарии под фотографией контейнера.
Представители администрации Сибая пока никак не отреагировали на появление такой новости. Тем временем ее уже активно пользователи соцсетей. Некоторые усмотрели в происшедшем признак приближения к западной цивилизации, где продают сувениры, похожие на президентов и прочих политиков.
Но в основном люди не упустили случая снова покритиковать Рустема Афзалова.
Напомним, в прошлом году Афзалов отличился тем, что назвал инициаторов протестных акций в городе «экскрементами», позднее за эти его слова публично извинился глава Башкирии Радий Хабиров. А не так давно людей, оставшихся в Сибае без работы, он назвал «виноватыми», поскольку о дополнительном и официальном заработке они не позаботились заранее, чем вполне ожидаемо вызвал волну критики и оскорблений в свой адрес. Но в целом, похоже, Афзалов на хорошем счету у региональных властей, поскольку он был награжден орденом Салавата Юлаева.